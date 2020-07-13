Кинематографисты Карелии в 2020 году планируют увеличить аудиторию онлайн-концертов

ТАСС, 13 июля. Союз кинематографистов Карелии в 2020 году за счет выигранного гранта от главы республики и с помощью технологии распределенной передачи данных на большие расстояния увеличит число жителей региона, для которых будет доступен просмотр онлайн-концертов, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства. Для Карелии эта тема актуальна, так как сейчас онлайн-трансляции культурных мероприятий доступны лишь для жителей четырех муниципалитетов.

"Союз кинематографистов Карелии выиграл грант главы на проведение высококачественных онлайн-эфиров в республике. <...> Тема проекта актуальная и востребована - это показали прямые эфиры, которые проводились в мае-июне в Карельской филармонии. Трансляции собрали более 30 тыс. просмотров в социальных сетях. По статистике, 86% всех зрителей находились в Петрозаводске, 2,3% - в Кондопоге, менее 1% - в Олонце и Новой Вилге. Остальные города, поселки и сельские поселения не были охвачены трансляциями. Эти показатели можно улучшить, на что и направлен проект Союза кинематографистов Карелии", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, союз кинематографистов региона совместно с Карельской филармонией разработал проект "Проявление возможностей проведения онлайн-трансляций культурных мероприятий в Республике Карелия". Проект продлится до 20 декабря 2020 года. Из Карельской государственной филармонии будут транслироваться концерты в режиме реального времени. Пилотные платформы будут созданы в Беломорске, Кеми, Пудоже, поселках Пяльма, Тамбица и Крошнозеро.

"Союз кинематографистов Карелии создал культурный проект, направленный на проведение профессиональных многокамерных эфиров с использованием современной техники, технологии бондинга и распределенной передачи данных на большие расстояния. Благодаря проекту музыканты, исполнители и работники культуры смогут проводить совместные дистанционные репетиции, мастер-классы и концерты с коллегами из других городов и стран, а видеть это в режиме реального времени смогут зрители со всего мира", - говорится в сообщении.