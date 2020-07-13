Царскосельский музей открыл для посетителей Екатерининский дворец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Царскосельский государственный музей-заповедник открыл для посетителей единственный маршрут в Екатерининском дворце в понедельник. Дворец был закрыт для посещения почти четыре месяца из-за пандемии коронавируса, первую группу гостей торжественно встретила директор музея Ольга Таратынова, передает корреспондент ТАСС.

"Норма посещаемости у нас сильно изменилась. В прошлом году это было 800 человек единовременно. Сейчас в час мы будем запускать всего 100 человек", - рассказала журналистам Ольга Таратынова. Теперь посещение дворца возможно только по сеансам группой не более 25 человек. Группы заходят во дворец каждые 15 минут. Первый сеанс после открытия дворца для посетителей начался в 10:00, группа была практически полная. Первых посетителей, прошедших через турникет у входа во дворец, сотрудники поздравили и подарили им букеты цветов.

Новый маршрут включил залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе". Посетители следуют по маршруту в одном направлении, сотрудники музея строго следят за количеством человек в помещениях и соблюдением социальной дистанции. Посетителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а около гардероба, касс, киоска с аудиогидами сделана разметка. Директор музея рассказала, что в новом маршруте практически нет маленьких залов. Экскурсоводов в период действия ограничений не будет, но для всех посетителей доступны аудиогиды.

Музей проводит санитарную уборку помещений в соответствии с рекомендациями Министерства культуры. "У нас, к счастью, такого рода экспозиция, что люди не имеют возможности, например, подойти близко или дотронуться до каких-то предметов. У нас уже давно, десятилетия назад, [установлены] леера", - рассказала ТАСС директор музея. Паркет во всех залах, включенных в новый маршрут, был положен в ходе послевоенной реставрации дворца, поэтому сотрудники музея могут использовать специальные средства во время санитарной обработки.

Музей вел активную онлайн-деятельность в период самоизоляции: за время пандемии его аудитория в интернете выросла с 800 тысяч человек до 5 миллионов. Музей открыл две онлайн-выставки, которые в августе покажут посетителям в очном формате.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.