Музей Тропинина в Москве откроется для посетителей 15 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени откроется для посетителей 15 июля и представит новую выставку "Русский романтизм. Графика". Многие из работ будут показаны впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

Новая выставка объединит 54 произведения, среди которых рисунки карандашом и пером, акварель, гравюры, раскрашенные литографии. "48 вещей - из собрания Музея В. А. Тропинина, шесть - из частной коллекции известных московских коллекционеров Татьяны и Сергея Подстаницких", - сообщили в пресс-службе.

Впервые будут представлены 25 оригинальных рисунков В. А. Тропинина - "Южный пейзаж", "Похищение Европы", "Мадонна с младенцем", "Натюрморт со свечой", который является фрагментом рисунка, хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, и другие работы художника.

"Наша команда готовила эту выставку в условиях ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации. Благодарю куратора Ксению Рашковскую и всех сотрудников музея за проделанную работу. Мы были рады сотрудничеству с коллекционерами Татьяной и Сергеем Подстаницкими, предоставившими уникальные графические работы из своего собрания. Из общения с посетителями в соцсетях мы знаем, как москвичи соскучились по культурным событиям, ждут премьерные выставки. А проекты, созданные на основе собственных фондов музея, сейчас особенно актуальны. Так что с нетерпением ждем первых посетителей!" - сказала директор музея Ольга Журавлева, чьи слова приводят в пресс-службе.

Также с 15 июля гости музея смогут посетить обновленную выставку "Гостеприимство муз. Домашний салон в Москве ХIХ века". Предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, мебель, живопись и графика воссоздают в пространстве временной выставки обстановку домашнего салона пушкинской эпохи. Продлена работа выставки "Искусство сохранять 5:0", созданной кураторами Алексеем Трегубовым и Алиной Махотиной к 50-летию со дня основания музея.