В Тульском музее оружия начал работать робот-экскурсовод

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Тульский государственный Музей оружия внедрил в работу робота-экскурсовода, который читает лекцию об эволюции оружия периода после окончания Второй мировой войны до наших дней. Он создан на одном из предприятий в Пермском крае, программное обеспечение разработано эксклюзивно с учетом специфики экспозиции, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Робот проводит экскурсии по четвертому этажу нашего музея, там расположена экспозиция, которая рассказывает об эволюции оружия после Второй мировой войны до современности. В сотрудничестве с его разработчиками, это пермская компания "Промбот", мы создали программу для робота-гида. Программа эксклюзивная, ее создавали специально для наших экспонатов, для витрин выставочного зала", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, робот внешне напоминает человека, передвигается на платформе с колесами, способен избегать препятствий, распознавать речь, отвечать на вопросы посетителей об экспозиции. Его движение определено запрограммированными точками на электронной карте выставочного зала.

Музей оружия с 10 июля возобновил работу, ограниченную ранее из-за пандемии коронавируса, экскурсии с участием робота также стали доступны посетителям. "Пройти экспозицию с роботом-гидом - это новый уникальный опыт для наших гостей", - отметил заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности музея Игорь Пинк.

Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с вышедшим указом царя Петра I перестали переплавлять устаревшее оружие, а стали сдавать его на хранение. В советский период музей длительное время базировался в здании бывшего Богоявленского собора на территории Тульского кремля. В 2012 году для музея было выстроено новое шестиэтажное здание в виде богатырского шлема русского воина.