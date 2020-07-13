Премьера мюзикла по роману "Война и мир" состоится осенью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьера мюзикла народного артиста России Алексея Рыбникова по роману Льва Толстого "Война и мир" состоится осенью. Об этом автор рок-опер "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось" сообщил в понедельник в ходе творческой встречи накануне 75-летия, которое композитор отметит 17 июля.

"Пандемия [коронавируса] нас сильно задержала: мы должны были весной выпустить этот спектакль. С 1 августа начнем прогоны на нашей базе. Думаю, к октябрю выпустим спектакль", - сказал Рыбников, отметив, что рад тому, что "произведение отлежалось". "Сейчас мы его в очень хорошем виде представим зрителям", - сказал он.

Композитор отметил, что в процессе подготовки спектакль поменял название: изначально он должен был называться "Живые картины времен императора Наполеона", затем - Le Prince Andre ("Князь Андрей"). "Сейчас он называется "Живые картины", потому что Толстой не любил театр, а название "живые картины" ему нравилось", - пояснил автор мюзикла.

В центре сюжета - судьба Андрея Болконского, который ищет себя сначала в воинской славе, потом в масонстве, в религии, затем в любви.

Постановку готовит Театр Алексея Рыбникова, созданный в 1992 году. Его спектакли московская публика может увидеть в Московском международном Доме музыки, в "Мьюзик-холле" и в Театре имени Ермоловой.