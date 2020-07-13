Этнографический музей в Петербурге снизит цены на билеты, но сократит число льготников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российский Этнографический музей в Санкт-Петербурге, который возобновит работу для публики 17 июля, принял решение о снижении стоимости входного билета, но при этом сократил число категорий посетителей, которые смогут воспользоваться льготными условиями. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС сообщила в понедельник директор музея Юлия Купина.

"У нас полная цена билета снижена: если до пандемии это было 350 рублей, то теперь это 250 [рублей]. Но мы сегодня предоставляем только те льготы, которые предписаны нам федеральными законами, то есть очень многие категории наших сограждан лишаются льгот бесплатного посещения музея. Например, школьники в наш музей ходили бесплатно. К сожалению, сегодня мы не видим этого источника, который может покрыть расходы музея, поэтому мы просим нашу публику с понимаем отнестись к такому решению", - сказала Купина.

Право бесплатного посещения экспозиций и выставок музея имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп и некоторые другие категории. Бесплатно побывать в музее смогут и те, кто оказывал волонтерскую помощь в период пандемии, добавила директор. В первое воскресенье месяца правом посещения на безвозмездной основе могут воспользоваться лица до 18 лет, студенты и курсанты военных вузов, а также члены многодетных семей.

По приведенным директором данным, ежемесячные потери внебюджетных средств, по расчетам на основании показателей прошлого года, составляют около 7-8 млн рублей, а в некоторые периоды, например, в сезон "белых ночей" доходят до 12-15 млн. Купина отметила, что Этнографический музей получил дополнительную субсидию министерства культуры РФ в размере около 2 млн рублей, которые будут направлены на зарплаты сотрудникам, оплату коммунальных услуг и обеспечение безопасности, в том числе с учетом новых требований Роспотребнадзора.

Директор отметила, что в музее после открытия продолжат работать те выставки, которые в марте прервались из-за карантина. Это "Красота земная: образ женщины в народной культуре" и экспозиция "В лесах и на горах", рассказывающая о культуре старообрядцев. В конце июля музей представит выставку о масках как об одном из крупнейших феноменов в культуре человечества.

"Мы добавили содержательной навигации, которая будет раскрывать специфику той или иной культуры, и у нас в залах будут работать медиаторы. Мы не можем водить экскурсии большие, но мы считаем необходимым в каждом зале встречать людей и объяснять им с соблюдением мер безопасности то, что они видят", - рассказала директор. Подарком для посетителей станет новая экскурсия, посвященная зданию Российского этнографического музея - они смогут увидеть до сих пор скрытые части здания, а также подняться под свод Мраморного зала и увидеть "изнанку" хрустального потолка, а также дезинсекционную машину, созданную для обработки коллекций в начале XX века. В музее также разработали маршруты-квесты (их можно будет скачать в электронном виде или же найти на платформе izi.TRAVEL), благодаря которым посетители получат возможность почувствовать себя в экспедиции по регионам Евразии.

О музее

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает около 700 тыс. единиц хранения. В их числе - подлинные вещи, широко использовавшиеся в повседневном быту, обрядах и праздниках, а также фотоотпечатки и рукописные материалы, этнографические рисунки и графические листы. В общей сложности в коллекциях музея представлены памятники культуры 158 народов и этнических групп России и сопредельных стран.