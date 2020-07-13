Гоша Куценко и Юлия Высоцкая сыграют в спектакле "Сцены из супружеской жизни"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького впервые представит в новом сезоне актерский дуэт Гоши Куценко и Юлии Высоцкой, которые выступят в спектакле "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МХАТ.

"Мы все пережили уникальный период, который никого и ничто не оставил прежним. Жизнь после пандемии претерпевает изменения: рождаются новые форматы и проекты, новые способы взаимодействия со зрителем, новое восприятие и новый взгляд. Не является исключением и МХАТ им. М. Горького", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, этой осенью зрители Московского Художественного академического театра имени М. Горького смогут увидеть обновленную версию спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни".

"В предыдущей версии исполнителями главных ролей были Юлия Высоцкая (Мария) и Александр Домогаров (Иван), - отметила представитель пресс-службы. - Этот спектакль не был для артистов первой совместной работой, и дуэт своей сыгранностью позволял зрителям еще больше проникнуться историей. Однако изменения - неотъемлемая часть движения и развития, особенно в творческой среде, и в новом театральном сезоне партнером Юлии Высоцкой станет символ лихих 1990-х годов Гоша Куценко".

Обновленная версия

То, что Куценко органичен в роли Ивана, стало ясно уже на первых репетициях, ведь для него это не абстрактная история, а нечто личное, отметила представитель пресс-службы.

Спектакль Андрея Кончаловского, переосмыслившего одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и перенесшего действия из Швеции в реалии СССР 1990-х годов, невероятно актуален в наши дни, считают во МХАТ им. Горького. Разрушение семей и судеб, изменение ценностей отражались на каждом человеке СССР 1990-х годов. Насилие, эгоизм, жертвенность и разрушающая страсть вылились в серьезный кризис отношений, который привел к расставанию главных героев.

"О странном периоде нашей жизни я вспоминаю, играя эту пьесу", - признался Гоша Куценко. "Мы все прошли через это. Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить", - убежден артист.

Театр с нетерпением ждет открытия нового театрального сезона и показ обновленной версии "Сцен из супружеской жизни". Премьера спектакля состоялась в марте 2019 года. С новым составом исполнителей зритель увидит постановку 2 октября на Большой сцене МХАТ им. М. Горького, уточнили в пресс-службе театра.