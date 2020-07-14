В Москве открывается выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выставочный проект "Нетленное наследие", приуроченный к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, открывается во вторник в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Москве.

"Российская академия художеств и Московская митрополия русской православной старообрядческой церкви представляют выставку "Нетленное наследие", которая является частью художественного образовательного проекта, приуроченного к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. По задумке куратора, этот знаковый проект познакомит зрителей с художественным наследием старообрядчества, в первую очередь с иконописанием и литьем, и покажет реальное значение старообрядчества в отечественной истории и культуре", - говорится в сообщении пресс-службы РАХ.

Выставка познакомит зрителей с историей старообрядчества, с основными его направлениями в их историческом формировании. В пресс-службе отмечают, что старообрядцы активно развивали книжную и музыкальную культуру, печатное дело (гравюры), литье и иконописание. На выставке акцент сделан именно на иконописании разных старообрядческих центров.

"Каждый центр представлен несколькими показательными произведениями, с характеристикой стилистических особенностей и с развернутыми экспликациями. Основными экспонатами, производящими наиболее сильное художественное впечатление, станут три крупноформатных иконы: Господь Вседержитель (Спас в силах), созданный до начала раскола или в его первые годы; Св. Иоанн Предтеча Ангел пустыни и Св. митрополит Алексий, в житии, из храма Рождества Христова Рогожского кладбища - эталонные образцы старообрядческого искусства, которым подражали в других центрах", - говорят в РАХ.

Помимо этого, в экспозиции будут представлены подлинные книги из собрания Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви и частных собраний, документы и фотографии (копии), а также отдельные подлинные предметы, характеризующие историю и быт российских старообрядцев. Куратором выступила доктор искусствоведения, член-корреспондент РАХ Ирина Бусева-Давыдова. В рамках проекта запланированы научное заседание, виртуальный тур и рассказ куратора о некоторых знаковых экспонатах выставки.

Аввакум Петров (1620-1682) - сын священника из села Григорово под Нижним Новгородом. В 1638 году поселился в селе Лопащцы, где был рукоположен в диаконы, а в 1644 году - в священники. В 1652 году выступил против реформы Церкви, проводимой патриархом Никоном, за что был арестован и через год выслан в Тобольск. В 1666 году решением Церковного собора лишен сана и предан проклятию, а в 1667 году с тремя единомышленниками сослан в Пустозерск и посажен в "земляную тюрьму". 14 апреля 1682 года Аввакум и трое его последователей решением Церковного собора были заживо сожжены в срубе в Пустозерске.