Выставку "Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом" откроют для посещения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом" откроется во вторник для посетителей в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы.

Публика впервые сможет познакомиться с подлинной перепиской лидеров СССР, Великобритании и США - Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, а также важнейшими документами и артефактами становления антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Ранее экспозиция была доступна только в онлайн-формате.

"Выставка, развернутая в трех залах, включает в себя более 250 экспонатов - подлинные архивные документы, музейные предметы, произведения живописи, фотографии и кинохроника. Часть экспозиции представлена на мультимедийных экранах, позволяющих самостоятельно познакомиться с историческими документами и понять тот вклад, который внесли страны-союзницы в общую победу", - рассказали ТАСС в Выставочном зале федеральных архивов.

Посетители смогут увидеть оригинал Секретного протокола Московской конференции 1941 года, обеспечивший поставки англо-американского вооружения, припасов и медикаментов в Советский Союз в годы войны.

В проекте впервые представлены уникальные документы о подготовке к Тегеранской конференции, включая план Тегерана с обозначением расположения дипломатических миссий СССР, США и Великобритании, схема связи с посольствами и список абонентов Тегеранской станции правительственной связи, в котором Сталин значится под псевдонимом "Иванов".

Легендарные "тассовки"

Посетители смогут увидеть и легендарные "тассовки" - сообщения фронтовых корреспондентов ТАСС апреля-мая 1945 года. Среди них - выдержки из материалов от 27 апреля 1945 года "Советские войска соединились с войсками союзников" и от 3 мая 1945 года "Капитуляция берлинского гарнизона".

Экспозиция включает документы об открытии второго фронта, конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме, документы из Президентских библиотек Ф. Рузвельта и Д. Эйзенхауэра, Национального управления архивов и документации (США), Национального архива Великобритании. В частности, впервые будет экспонироваться знаменитая записка Черчилля Сталину о сферах влияния на Балканах, позволяющая взглянуть на планы послевоенного устройства мира глазами не только советской стороны, но и других участников событий. Сопровождают экспозицию полотна Александра Герасимова, Василия Ефанова, Хусейна Тахир Заде и других художников.

Выставка подготовлена Росархивом, Государственным архивом РФ, Государственным историческим музеем и фондом "Связь Эпох". Проект реализован с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. Выставка будет открыта до 30 августа. Вход свободный, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.