Исторический музей собрал 58 млн рублей на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Государственный Исторический музей объявил о завершении общероссийской акции по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Необходимые средства в размере 58 млн рублей собраны почти за два года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

В августе 2018 года Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому - первого скульптурного монумента Москвы, установленного на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.

"Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые большие пожертвования были сделаны Банком "ПСБ", Российским военно-историческом обществом, а оставшуюся часть необходимого финансирования реставрационных работ берет на себя Министерство культуры РФ", - сказали в пресс-службе.

Акцию по сбору средств на реставрацию монумента поддержали известные телеведущие и артисты - Владимир Машков, Григорий Лепс, Игорь Угольников, Оксана Федорова, Фекла Толстая. "Самый крупный личный взнос сделал бывший губернатор Тульской области, предприниматель Владимир Груздев. В ближайшие дни Исторический музей объявит конкурс на определение подрядчика, который будет проводить реставрационные работы", - добавили в музее.

В нем напомнили, что в результате сопоставления рисков, которым подвергнется памятник при различных вариантах организации работ, оптимальным решением признано устройство утепленного отапливаемого павильона-мастерской непосредственно над постаментом, то есть памятник не будет вывозиться с Красной площади, работы будут проводиться на месте. Завершить реставрацию планируется в 2023 году.

О памятнике

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Скульптурная группа из двух фигур и круглого щита была отлита 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Скульптуры высотой 4,5 м были выполнены по уникальной для того времени технологии плавки из восковой модели за один прием.

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I и членов императорской семьи. Сначала монумент установили на Красной площади напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для демонстраций и парадов, передвинули к Покровскому собору (храму Василия Блаженного), где он сейчас и находится.