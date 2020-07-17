Путин и Мишустин поздравили Алексея Рыбникова с днем рождения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием.

"Многие годы вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты. Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф", - отметил глава государства в телеграмме, опубликованой в пятницу на сайте Кремля.

Президент пожелал композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил одаренность композитора.

"Вас, человека редкого дарования, замечательного композитора, настоящего музыкального драматурга, любят миллионы людей. Вы обладаете уникальной способностью работать в самых разных жанрах, создавать мелодически красивые произведения - культовые рок-оперы, яркие саундтреки к спектаклям и фильмам, глубокие симфонии", - говорится в телеграмме на сайте правительства.

Премьер отметил, что написанные композитором песни любят и с удовольствием поют люди разных поколений.

О композиторе

Алексей Рыбников - российский композитор, народный артист РФ (1999). Широкую известность Рыбникову принесли написанные им рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (на слова Павла Грушко) и "Юнона и Авось" (на основе поэмы Андрея Вознесенского), поставленные на сцене Театра им. Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым в 1976, 1981 годах соответственно. В 1988 году Рыбников основал при Союзе композиторов производственно-творческое объединение "Современная опера", на основе которого в 1992 году был создан Театр Алексея Рыбникова. В репертуаре театра, в котором Рыбников занимает пост художественного руководителя, - мюзикл "Буратино" (2005), шоу "Красная шапочка" (2006), спектакли "Аллилуйя любви" (2012), "Глазами клоуна" (2014) и другие.

С 2017 года Рыбников возглавляет совет Союза композиторов России. Композитор является лауреатом Государственной премии РФ в области киноискусства за работу над фильмом "Звезда" (2002 года), награжден орденом Дружбы (2006), орденом Почета (2010), а также был удостоен призов кинофестиваля "Кинотавр", премий "Ника" и "Золотой орел".