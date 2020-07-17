Ярилова: социокультурные центры должны появиться в каждом населенном пункте Коми

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Современные социокультурные центры должны быть построены в каждом населенном пункте Республики Коми к 100-летию региона, отмечаемому в 2021 году, и в рамках нацпроекта "Культура". В каждом муниципалитете должны появиться модельные библиотеки, сказала в пятницу в Ухте заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Если будем активно работать, то по линии нацпроекта до 2024 года мы сможем закрыть потребность в строительстве с учетом специфики северного региона - малонаселенного с большими территориями. Настаиваем, чтобы в каждом населенном пункте был современный социокультурный центр, который должен включать библиотеку, клуб, клубы по интересам, кино- и концертный залы. Модельные библиотеки должны быть в каждом муниципалитете. Давайте в следующем году создадим такие в Ухте и Воркуте, но закрепим обязательство со стороны муниципалитетов - привести здание в порядок", - сказала Ярилова на заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея, которое состоялось в пятницу вечером в Ухте.

По ее словам, финансирование по линии Минкультуры РФ растет: если в 2016 году регион получал порядка 20 млн рублей из федерального бюджета на различные направления, то, начиная с 2018 года это уже больше 100 млн. Выделено почти 200 млн рублей за последние два года по линии национального проекта, а также почти 102 млн рублей в рамках проекта "Единой России" "Культура малой родины". "Мы готовы и дальше поддерживать регион, главное, чтобы была проектно-сметная документация и заключение экспертизы", - сказала Ярилова.

Помимо этого, республике выделено на три года 176,8 млн рублей, по 58 млн рублей ежегодно на 27 мероприятий к юбилею. "Основные из них - это базовые фестивали, театральные, оперные, народного творчества, Дни культуры в Санкт-Петербурге и Москве, запланированные на 2021 год. Хочется верить, что никакие внешние факторы не помешают нам с большим размахом провести их", - сказала Ярилова.

Как отметил врио главы Коми Владимир Уйба, в июле провели серию совещаний с муниципалитетами, детально разобрали, что сделано к юбилею, и что необходимо сделать. "Особое внимание уделяется созданию комфортной среды проживания, благоустройству территории. Активно идет ремонт дорог, обустраиваются детские, спортивные площадки, общественные пространства. При этом объекты для благоустройства выбираются с учетом мнения жителей", - сказал Уйба.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.