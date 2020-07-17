Коллективы Коми дадут концерты на крупнейших площадках России к 100-летию региона

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Театральные труппы, ансамбли и солисты Республики Коми к 100-летию региона, отмечаемому в 2021 году, покажут лучшие свои постановки на крупнейших площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Масштабные Дни Коми пройдут в российских столицах в мае и июне следующего года, рассказал в пятницу министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов.

"С 25 по 31 мая 2021 года в Москве будет реализована грандиозная программа Дней Республики Коми. Театральные труппы, ансамбли, солисты нашего региона дадут лучшие постановки на сценических площадках от Концертного зала им. Чайковского до Большого театра. В центре столицы будет презентован этнокультурный интерактивный фестиваль "Люди леса", - сказал министр на заседании оргкомитета по подготовке празднования, которое состоялось в пятницу вечером в Ухте.

По словам министра, с 1 по 6 июня 2021 года в сопоставимом масштабе пройдут Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге на его ведущих площадках - от центрального выставочного зала "Манеж" до исторической сцены Александринского театра. В Коми масштабные мероприятия в честь юбилея пройдут уже этим летом. Это совместная с Русским музеем выставка "Василий Кандинский и Россия", запланирована на 21 августа в Национальной галерее Коми.

24-25 сентября этого года в Сыктывкаре состоятся гастроли Александринского театра. Он сыграет также значительную роль в одном из ключевых проектов региона - создании первого в России молодежного арт-кластера. "В Коми - регионе, имеющем на сегодня потенциал стать культурной столицей Севера России, есть уникальная идея создания первого в стране молодежного арт-кластера Севера России. Коми имеет географические преимущества для создания северного арт-кластера, частью которого станут Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказал Емельянов.

Частью кластера станут Молодежный театр Коми - филиал Новой сцены Александринского театра, лаборатория креативных индустрий - филиал Государственного центра современного искусства, образовательный кластер в сфере культуры и искусства - филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры, молодежная библиотека - партнер Российской государственной библиотеки им. Ленина, а также общественные многофункциональные пространства для создания точек притяжения молодежи, сообщил министр.

Совместно с Музеем изобразительных искусств им. Пушкина готовится Первая Северная биеннале с участием молодых художников, выпускников ведущих мировых арт-институтов. В своих работах - скульптурах, живописных полотнах, мельтимедиа проектах - они раскроют этнический и природный потенциал северных территорий России и зарубежья. Арт-объекты станут частью городского облика Сыктывкара, лучшие произведения войдут в фонд Национальной галереи региона.