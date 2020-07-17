Кинофестиваль "Горький fest" открылся в Нижнем Новгороде

ТАСС, 17 июля. Открытие IV фестиваля нового российского кино "Горький fest" состоялось в пятницу Нижегородском государственном академическом театре драмы. "Горький fest" стал первым кинофестивалем, проведенным с начала пандемии коронавируса в России, сказал на открытии президент фестиваля, актер и режиссер Михаил Пореченков.

"После пандемии мы первые выходим. Я думаю, что программа будет интересная. Спасибо всем нижегородцам, спасибо, что пришли, за неослабевающий интерес к фестивалю", - отметил Пореченков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на открытии фестиваля, сказал, что за три года проведения "Горький fest" нижегородцы влюбились в фестиваль, его настроение. "Год от года фестиваль прогрессирует. <...> Мы обязательно будем развивать его и дальше", - отметил глава региона.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2019 году мероприятия "Горький fest" посетили более 70 тыс. зрителей, прошло более 100 кинопоказов, в конкурсной программе участвовало 37 фильмов. Победителем конкурсной программы 2019 года стала картина "Амбивалентность".

В 2020 году фестиваль проходит с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимают участие 23 киноработы.