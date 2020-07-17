Коми выделено дополнительно 100 млн рублей на строительство и ремонт объектов культуры

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Республике Коми выделено из федерального бюджета на 2021 год в честь 100-летия региона дополнительно 100 млн рублей на строительство и ремонт учреждений культуры. Об этом сообщил в пятницу врио главы Коми Владимир Уйба.

"В сегодняшнем заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея республики приняла участие заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она озвучила очень хорошую новость: на юбилейный 2021 год наша республика получит дополнительно 100 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на строительство и ремонт учреждений культуры в республике", - сообщил Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми "ВКонтакте".

Руководитель региона отметил, что в сфере культуры у Коми выстроено хорошее взаимодействие с федеральным центром. Республика является активным участником национального проекта "Культура" и многих федеральных программ, что позволяет привлекать дополнительные средства для развития отрасли.

"100-летие - это знаковая дата в истории республики, да и страны в целом. Подготовка к нему началась еще в 2017 году, сегодня мы выходим на финишную прямую, до юбилейного года остается не так много времени. Поэтому мы должны объединить усилия и сделать все, чтобы мероприятия прошли на самом высоком организационном уровне. Важно, чтобы 100-летие запомнилось жителям и гостям не только яркими культурно-массовыми мероприятиями, но и реализацией инфраструктурных, социально-значимых проектов, которые преобразят наши города и районы, повысят качество жизни", - сказал Уйба.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.