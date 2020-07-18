Под Тверью в августе пройдет крупнейший фестиваль реконструкции эпохи Древней Руси

ТАСС, 18 июля. Организаторы крупнейшего в России летнего фестиваля исторической реконструкции "Былинный берег", посвященного Древней Руси, который каждый год проходит в Тверской области, решили провести его в августе, а не переносить на следующий год, говорится в сообщении на официальной странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что решение о проведении фестиваля было принято после того, как в регионе разрешили проводить массовые мероприятия численностью до 500 человек.

"Теперь мы можем официально заявить: "Внезапный ББ будет!" Губернатором Тверской области принято решение снять ограничения на проведение культурных мероприятий, в том числе концертов, на открытом воздухе с количеством участников и зрителей до 500 человек. Мы благодарны за это решение и постараемся сделать все для того, чтобы провести фестиваль с учетом необходимых требований", - говорится в сообщении.

Ранее из-за пандемии коронавируса организаторы "Былинного берега" планировали не проводить его в этом году, а перенести на 23-25 июля 2021 года. Но теперь, когда решение о проведении фестиваля все же было принято, гостям и участникам предлагается самим выбрать его даты: 7-9 августа, 21-23 августа, 28-30 августа. Проголосовать можно также на странице социальной сети.

"Былинный берег" проводится в Тверской области с 2011 года, он является крупнейшим летним фестивалем исторической реконструкции, посвященным эпохе Древней Руси. Фестиваль проходит на берегу Волги у деревни Топорок в Кимрском районе, собирает порядка 10 тыс. зрителей и 1 тыс. участников клубов исторической реконструкции из России, стран СНГ и Европы. Фестиваль проходит три дня, в течение которых участники воссоздают быт и сражения IX-XI веков, древнерусскую жизнь времен князей Святослава и Владимира.

С 15 июля власти Тверской области сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов, разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места могут заполняться не более чем на 50%. Возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме, открываются уличные аттракционы, частные медцентры, возобновляется работа поисковых отрядов для выявления неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков.