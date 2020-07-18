В Выборге представили работы глухих художников, посвященные юбилею Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Выставка работ неслышащих художников и фотографов, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в субботу в Выборгском музее-заповеднике. Событие стало частью программы Международного культурного форума "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщили организаторы.

"Международный культурный форум "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге" проводится уже третий год при поддержке МИД РФ. Это первое событие такого рода в России, такого еще не было, и мы должны гордиться тем, что у нас проводятся такие мероприятия. Этой выставкой мы хотели показать, что неслышащие люди очень творческие. Надеемся, что [такие] проекты будут развиваться и в дальнейшем", - сказал на открытии выставки руководитель проекта, директор Санкт-Петербургского театра глухих Владимир Бочаров.

В экспозицию, которая разместилась в главном музейном корпусе Выборгского замка, вошли 75 работ, объединенных тематикой размышлений о военном периоде истории страны. Главной задачей выставки является сохранение исторической памяти, а также создание возможности для того, чтобы глухие художники и фотографы могли заявить о своем таланте.

Выставка "Искусство Победы", которую можно будет посетить по 14 августа включительно, стала совместным мероприятием Санкт-Петербургского театра глухих, творческого объединения неслышащих деятелей культуры и искусства "Арт-Неваградъ" и Выборгского объединенного музея-заповедника. В церемонии открытия экспозиции также приняли участие председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и директор Выборгского музея-заповедника Валентин Белоусов.

"Мы надеемся, что в августе проведем небольшой концерт, посвященный 75-летию Победы", - сказал Бочаров на церемонии открытия.

Международный культурный форум "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге" - это проект на жестовом языке, который направлен на развитие и поддержку творчества, культуры и искусства глухих. Поддержку проекту также оказывают Всероссийское общество глухих, а также общественные организации глухих - как российские, так и зарубежные.