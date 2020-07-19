Для фестиваля оперы в "Херсонесе" впервые подготовят телеверсию концерта

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Концерт фестиваля оперы и балета, который в четвертый раз пройдет в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический", впервые будет специально отснят и смонтирован для показа на федеральном российском телевидении, сообщила ТАСС координатор проекта Ирина Меледина.

"Будет проводиться съемка федеральной телекомпанией. Впоследствии это будет показано на федеральных каналах - и такое делается в первый раз, такого не было ни в один из предыдущих годов", - рассказала Меледина.

Она уточнила, что съемка пройдет в первый день фестиваля 29 июля. "Приезжает полноценная съемочная группа - порядка 14 камер, два крана и новые технологии объемного звука", - пояснила собеседница.

По данным организаторов, фестиваль пройдет с 29 июля по 2 августа. Для зрителей выступят солисты Большого театра - это будет их первое выступление на площадке "Херсонеса", возможны иностранные участники. Также в этот раз решено соединить в одном представлении оперу и балет: в первом отделении каждого концерта будут звучать около 20 оперных арий в исполнении маститых артистов Большого театра и новичков, а во втором дадут балет "Кармен сюита", который длится около часа.

Впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Севастополя.