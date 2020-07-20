Российский мультфильм "Огонек-огниво" вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Шанхае

ШАНХАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Полнометражный российский мультфильм "Огонек-огниво" режиссера Константина Щекина вошел в основную конкурсную программу 23-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) в разделе анимационных фильмов. Список работ, претендующих на награды в различных номинациях, опубликован на официальном сайте киносмотра.

Конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. На награды в разделе анимационных фильмов, помимо российской работы, претендуют еще три мультфильма из Китая, Эстонии и Японии.

Как сообщили в понедельник на пресс-конференции в оргкомитете кинофестиваля, несмотря на то, что работы для конкурсной программы были отобраны во всех разделах, в этом году из-за пандемии коронавируса награды присуждаться не будут. Не состоится и проход именитых участников по ковровой дорожке, который ежегодно предшествовал церемонии награждения. Сама церемония также отменена из-за эпидемиологической ситуации.

Во внеконкурсной программе кинофестиваля китайские зрители получат возможность посмотреть еще три российские работы: полнометражный художественный фильм "Один вдох" Елены Хазановой, документальный фильм "Катя и Вася идут в школу" Юлии Вишневецкой и анимационный фильм "Овцы и волки: Ход свиньей" режиссера Владимира Николаева.

23-й Шанхайский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 25 июля по 2 августа. Киносмотр изначально должен был состояться в июне, однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса нового типа. Учитывая сохраняющиеся в городе меры эпидемиологического контроля, большая часть мероприятий кинофестиваля пройдет в режиме онлайн. При этом заполняемость залов в кинотеатрах, согласно установленным правилам, не должна превышать 30% от максимальной.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

В 2019 году фильм российского кинорежиссера Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий".