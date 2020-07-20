Фильм Анны Меликян "Фея" выйдет в прокат 1 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый фильм Анны Меликян "Фея", премьера которого в период самоизоляции состоялась онлайн, покажут на больших экранах с 1 августа. Доходы от сборов передадут кинотеатрам, чтобы поддержать индустрию в процессе восстановления после нескольких месяцев закрытия, сообщила в понедельник пресс-служба "КиноПоиска".

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Главные роли в драме "Фея" исполнили Константин Хабенский и Екатерина Агеева. Премьера состоялась в апреле на онлайн-платформе "КиноПоиск HD".

"Выпуск "Феи" в прокат, как и многих других свежих российских картин, не состоялся в намеченное время. Мы рады, что сейчас можем предоставить возможность зрителям посмотреть фильм не только онлайн, но и на большом киноэкране, как это задумывали авторы. Для нас, как части индустрии, важно поддержать кинотеатры и кинопрокат в это непростое время. Мы готовы расширять географию показа фильма на условиях 100% прибыли в пользу кинотеатров и будем рады поддержать площадки нашими рекламными возможностями", - сказала руководитель билетного направления "КиноПоиска" Мария Сорокина, чьи слова привели в пресс-службе.

Фильм создавался при поддержке фонда "Кинопрайм". Исполнительный директор организации Антон Малышев отметил, что выпуск картины на таких условиях станет необходимой мерой поддержки индустрии в непростой период.

Главным героем картины "Фея" становится Евгений Войгин, создатель популярной игры "Коловрат", стилизованной под Средневековье. Однажды он случайно знакомится с молодой активисткой Таней, которая мечтает стать актрисой, и это событие меняет его жизнь.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что кинотеатры в столице смогут открыться с 1 августа. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.