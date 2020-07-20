Умер автор песни "Ой, рябина кудрявая" Евгений Родыгин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Уральский композитор и автор песен, народный артист России Евгений Родыгин умер на 96-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе композиторов Свердловской области

"Да, скончался вчера, ему было 95 лет", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о прощании будет позже.

Родные композитора обратились к руководству Управления культуры Екатеринбурга с просьбой похоронить его на Широкореченском кладбище на аллее деятелей культуры. Сын композитора Роман Родыгин рассказал ТАСС, что последний год для отца был важным и насыщенным, ведь в регионе 2020 год объявили Годом Евгения Родыгина. "Он прожил достойную жизнь, и его песни продолжат звучать", - сказал собеседник агентства.

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. В 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.