Карельский мужской хор получит грант в два миллиона рублей

ТАСС, 20 июля. Мужской хор Республики Карелия стал победителем всероссийского конкурса среди любительских коллективов "Культура - это мы!" и получит грант по нацпроекту "Культура". Средства позволят хору закупить музыкальную аппаратуру и организовать гастрольную деятельность, сообщила в понедельник пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк в соцсети "Вконтакте".

"Карельский хор прошел отборочные этапы всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов "Культура - это мы!" и стал одним из победителей в номинации "Академические хоры". По итогам конкурсных просмотров Мужской хор Карелии стал лучшим среди 56 хоровых коллективов и в качестве приза получит грант нацпроекта "Культура" в размере двух миллионов рублей", - написала Кабатюк.

Мужской хор Карелии вместе с другими лауреатами примет участие в заключительных мероприятиях конкурса, которые, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдут этой осенью в Москве. "Это самая крупная материальная награда, которую мы когда-либо выигрывали. По условиям выделенного гранта мы можем потратить деньги на укрепление нашей материальной базы, приобретение костюмов и аппаратуры, а также организацию гастролей", - цитирует Кабатюк художественного руководителя и дирижера коллектива Алексея Умнова.

Во всероссийском конкурсе принимали участие 255 коллективов, среди которых были любительские театры и духовые оркестры, танцевальные и цирковые коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли со всей России.