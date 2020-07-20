"Кинотавр" впервые проведет питчинг сериалов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Очная защита сериальных проектов впервые войдет в деловую программу фестиваля "Кинотавр". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба смотра.

"В рамках деловой программы 31-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр" состоится питчинг сериальных проектов. Это новый формат индустриального мероприятия. Впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам. К участию в питчинге приглашены "Яндекс.Студия", Premier, more.tv, ivi, Okko, Start и МТС", - рассказали в пресс-службе.

Заявки на участие будут приниматься до 9 августа. Необходимо представить синопсис первого сезона, краткое описание проекта, подробное описание героев и мира и сценарий пилотной серии. Автору не обязательно иметь профессиональное образование и опыт работы в кино или телеиндустрии.

Список финалистов, которые будут приглашены на "Кинотавр" для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа, победителя назовут уже в Сочи.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате 11-18 сентября.