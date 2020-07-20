Общественники на средства гранта создадут музыкальный альбом на карельском языке

ТАСС, 20 июля. Общественники Республики Карелия создадут музыкальный альбом с композициями на ливвиковском наречии карельского языка, после чего передадут записанные диски учреждениям культуры региона. Это стало возможным благодаря гранту главы республики Карелия, который выиграли музыканты, сообщила пресс-служба главы региона.

"Девять проектов НКО по линии Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия получили поддержку в рамках конкурса грантов главы Карелии. Среди них - проект "Илму": сохранение национальной культуры современными средствами" региональной общественной организации "Содружество народов Карелии". Объем субсидии составил 727 тыс. 577 рублей. В ходе проекта будет записан полноформатный альбом музыкального коллектива "ILMU" с презентационным клипом из восьми композиций на ливвиковском наречии карельского языка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 600 CD-дисков с музыкальными композициями будут безвозмездно переданы в учреждения образования, культуры и искусства Карелии. А в августе 2020 года участники коллектива представят слушателям первый сингл из дебютного альбома проекта "ILMU". "В рамках проекта также планируется проведение серии онлайн-концертов для районов республики, онлайн-викторины на знание карельского языка и традиционной культуры (победителей ждут памятные подарки) и конференции "Современные формы сохранения и развития карельского языка и музыки", - отмечается в сообщении.

Все эти мероприятия проекта пройдут на территории Петрозаводска и шести районов Карелии: Пряжинского, Олонецкого, Калевальского, Медвежьегорского, Суоярвского и Кондопожского.

Карельский язык относится к группе финно-угорских языков. Он имеет три диалекта: собственно карельский, ливвиковский и людиковский. По данным регионального министерства по вопросам нацполитики, связям с общественными, религиозными объединениями и СМИ, в регионе насчитывается 45,5 тыс. карелов, это чуть более 7% от совокупного населения республики. Из них национальным языком владеют лишь 37%.