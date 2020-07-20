Денис Мацуев даст первый после пандемии концерт в Московской филармонии 7 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Концертный зал им. Чайковского вновь откроет двери для публики 7 августа после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Первый концерт на главной академической площадке столицы дадут народный артист России Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО), сообщила в понедельник пресс-служба Московской филармонии.

"7 августа концертную серию откроют пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина, - сообщили в филармонии. - В марте Мацуев начинал проект филармонии "Домашний сезон", и сейчас он станет первым, с кем встретятся зрители. В программе вечера музыка величайших русских классиков: увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова".

На сегодняшний день в августовской афише филармонии - семь программ, в основном это вечера камерной музыки. "Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более 50%", - отметили в пресс-службе.

На сцену Зала Чайковского в августе также выйдут пианисты Дмитрий Маслеев, Филипп Копачевский и Андрей Гугнин, ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, кларнетист Валентин Урюпин (кларнет), виолончелист Александр Рамм, Квартет имени Давида Ойстраха и другие музыканты.

Романсы Петра Чайковского прозвучат 25 августа в исполнении тенора Богдана Волкова и пианиста Александра Гиндина. "Превосходный исполнитель русской оперной классики - Ленский в "Евгении Онегине", Берендей в "Снегурочке", Лыков в "Царской невесте", Гвидон в "Сказке о царе Салтане" - Волков делает блестящую мировую карьеру: в Москву он вернется из Зальцбурга, где в год 100-летия фестиваля участвует в постановке оперы Моцарта "Так поступают все женщины". Слушатели филармонии смогут первыми услышать певца после его дебюта на старейшем музыкальном форуме мира", - подчеркнули в пресс-службе.

Летнюю серию выступлений 27 августа завершат пианист Борис Березовский, скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Князев. "И хотя афиша августа складывалась в условиях осторожного возвращения к концертной жизни, она обещает слушателям много приятных открытий - новые тандемы музыкантов и редко звучащие сочинения", - заметили в филармонии.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля объявил, что театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.