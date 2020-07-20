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Выставка Врубеля в Третьяковке намечена на осень 2021 года

В галерее не уточнили даты проведения выставки и количество планируемых к показу работ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея планирует открыть масштабную выставку Михаила Врубеля осенью 2021 года. Об этом сообщила журналистам в понедельник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы планируем осенью 2021 года персональную выставку Михаила Врубеля, на которой впервые покажем такое количество графических работ", - сказала Трегулова, не уточнив даты проведения выставки и количество планируемых к показу работ.

Михаил Врубель родился в Омске. Талант к живописи у него проявился уже в детстве. В 1860-е годы учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, в 1880-1884 годах - в Академии художеств у Павла Чистякова (курс не окончил). По совету Ильи Репина занимался акварелью. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1880 году. Входил в Абрамцевский кружок, был членом "Московского товарищества художников", "Мира искусства", членом-учредителем "Союза русских художников". Среди самых известных работ - "Демон сидящий", "Царевна-Лебедь", "Пан", "Богатырь", "Сирень" и другие.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
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