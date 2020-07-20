Участники киноиндустрии организуют акцию, чтобы вернуть зрителей в кино

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские актеры и режиссеры расскажут истории о самом запоминающемся походе в кино в рамках акции #идемвкино, которую организуют кинотеатры совместно с прокатчиками и продюсерами, чтобы вернуть зрителей в залы после возобновления работы. Об этом сообщает пресс-служба сети "Каро" в понедельник.

"В преддверии открытия 1 августа участники киноиндустрии: кинотеатры, дистрибуционные компании, ведущие продюсеры и телеканалы - объединились для запуска совместной кампании #идемвкино, цель которой - вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев карантина. <...> В программе примут участие актеры, режиссеры, продюсеры с их личными историями о самом запоминающемся посещении кинотеатра", - рассказали в пресс-службе.

Визуальное решение проекта оформлено в стиле блокбастера и будет единым для всех кинотеатров. Данила Козловский, Клим Шипенко, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и другие деятели кинематографа выразили готовность присоединиться к кампании.

В рамках проекта также планируется создать платформу о единых стандартах безопасности при посещении кинотеатров. Участие в акции примут крупнейшие федеральные киносети, сеть "Москино", кинотеатры, входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров, крупнейшие прокатчики, медиахолдинги и телеканалы. Зрителей в кино ожидают новинки, ретроспективные показы, значимые фильмы последних лет.