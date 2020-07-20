В Петербурге реставраторы укрепят аварийную стену XVIII века в Александро-Невской лавре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Историческую подпорную стену Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, оказавшуюся в аварийном состоянии, отреставрировуют в этом году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"В этом году завершается реставрация 200-метровой подпорной стены Александро-Невской Лавры. Реставрация объектов культурного наследия "Подпорная стена восточного двора", "Ограда" и "Ограда с воротами", входящих в состав памятника федерального значения "Александро-Невская лавра", проводится по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе.

Подпорная стена восточного двора, построенная в 1720-х годах, отделяет восточный двор Александро-Невской Лавры от Никольского кладбища, которое образовалось позднее. В комплекс входит также ограда с воротным порталом и решетками в проемах, созданная в 1900-е годы. Из-за перепадов уровня почвы на территории лавры у стены скапливались грунтовые воды, из-за чего разрушались фундамент и кирпичная кладка. Ситуацию еще больше осложнило то, что в советский период вплотную к стене XVIII века были пристроены гаражи. По словам представителей КГИОП, деструкция кирпича в отдельных местах достигала 50%.

По согласованному проекту проводится реставрация кирпичной кладки и штукатурной отделки стены, ограды, парадного, центрального и южного входов с восстановлением утраченных элементов декоративного оформления, крылец, кованых решеток и ворот с восстановлением утрат, выполнение булыжной отмостки в местах ее отсутствия. На эти работы выделено 82,3 млн рублей. Уже решен вопрос с гидроизоляцией фундаментов и восстановлением исторической кладки. Реставраторы выбирают цвет для стены и ограды, который повторит один из вариантов исторической окраски - за период существования памятника их было несколько, включая лососевый и желтый с зеленым.

Архитектурные находки

Во время работ реставраторы выявили ряд интересных скрытых деталей в конструкции стены. "Интересной находкой стало открытие подлинных лестниц входов в подвалы по сторонам центрального крыльца. В советский период они были изменены. При разборке пришедших в негодность бетонных конструкций советского периода были найдены известняковые ступени из Путиловского известняка и кирпичная конструкция основания спусков", - сообщили в пресс-службе.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра была основана по указу Петра I. Возведение монастырского комплекса Александро-Невской Лавры началось в 1715 году по проекту архитектора Доменико Трезини, здания строились в стиле "петровского барокко". В основу композиции монастырского комплекса положен принцип замкнутого каре в традиционной для древнерусской архитектуры манере, когда монастырь одновременно являлся и духовным центром, и крепостью. Строительство монастырского комплекса продолжалось с перерывами на протяжении всего XVIII века и завершилось в 1890-е годы.