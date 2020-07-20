Умер автор образа талисмана летних Олимпийских игр 1980 года Виктор Чижиков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народный художник РФ Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, умер на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице департамента "Планета Детства", издательства "АСТ" в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - говорится в сообщении.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов Чижиков занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Художник одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит".

"Праздник непослушания", "Три поросенка", "Вера и Анфиса", "Вниз по волшебной реке". Герои многих популярных детских книг полюбились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков: обаятельными и человечными, наивными и смешными. Невозможно переоценить вклад в искусство книжной иллюстрации Виктора Чижикова - светлого и веселого художника и человека", - отмечают представители издательства "АСТ".