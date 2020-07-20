Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт вступят в труппу МХАТ им. Горького

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Актрисы Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт с нового театрального сезона вступят в актерский коллектив МХАТ им. М. Горького. Они будут задействованы в премьерной постановке "Некурортный роман", сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

По информации пресс-службы, Ирина Линдт исполняет главную роль в первой премьере сезона на сцене театра - "Красный Моцарт", которая состоится 17 и 18 сентября. "В этом театре меня привлекает многогранность, разноплановая репертуарная политика, не ограничивающаяся жанром мюзикла, но включающая такие пьесы как "Три сестры", "Синяя птица". Это особая миссия - сохранить такие спектакли в репертуаре, и с ней с успехом справляется МХАТ под руководством нынешнего руководителя Эдуарда Боякова", - цитируют актрису в пресс-службе.

Ранее Линдт сыграла роль Любови Орловой в концерте-спектакле МХАТ им. М. Горького "Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья", где она исполнила песню "Журчат ручьи".

Две другие актрисы также уже имели опыт сотрудничества с театром, так они обе принимали участие в проектах телеканала "МХАТ ГОВОРИТ!" А Алиса Гребенщикова в свое время состояла в труппе МХАТ в течение двух лет. "Новые актрисы труппы МХАТ - Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и Алика Смехова - уже репетируют в новом спектакле "Некурортный роман", премьера которого состоялась зимой 2020 года в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета", - поделилась представитель пресс-службы.

Премьера этого документально-музыкального спектакля запланирована на 9 и 10 октября на Большой сцене МХАТ им. М. Горького. В основу спектакля легли реальные истории, перед зрителем помимо трех новых актрис труппы, выступят Лидия Кузнецова, Лариса Некипелова, Анна Галинова и Елизавета Базыкина. Режиссерами спектакля стали Сергей Глазков и Эдуард Бояков.