Премьеру фильма Нолана "Довод" перенесли на неопределенный срок

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), новая дата пока неизвестна. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Variety со ссылкой на заявление председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.

"Мы обязательно назовем новую дату премьеры "Довода", которая состоится в 2020 году, - указал он. - Мы стремимся обеспечивать нашим фильмам наибольшие шансы на успех". При этом Эммерих отметил, что Warner Bros. готова будет "предоставить кинотеатрам новые картины тогда, когда они смогут в безопасном режиме вновь открыться для посетителей".

Изначально премьера картины была намечена на 17 июля, однако она уже дважды переносилась из соображений безопасности на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Сначала показ фильма перенесли на 31 июля, а потом - на 12 августа. Variety ранее пояснял, что премьера фильма в условиях, когда закрытыми из-за пандемии остаются кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приведет к тому, что прокатчики лишатся значительной части доходов.

Главные роли в новой картине Кристофера Нолана, повествующей о секретном агенте, стремящемся спасти мир, исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,79 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 140,7 тыс. человек.