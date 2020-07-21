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Фестиваль уличных театров впервые пройдет в Суздале в августе

Его участниками станут более 30 коллективов из разных регионов страны

ВЛАДИМИР, 21 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль уличных театров с карнавалом и мастер-классами пройдет в Суздале 15-16 августа. В мероприятии примут участие более 30 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов России, сообщила ТАСС организатор фестиваля, директор фонда культуры русского авангарда "Розановский центр" Полина Вахотина.

"На первый фестиваль уличных театров в Суздале заявилось около 40 коллективов, отобраны для участия более 30 из них. В основном это представители других регионов - Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска, Белгорода. На 15 августа запланирована программа для зрителей, кульминацией которой станет красочный карнавал, в котором могут также поучаствовать зрители", - рассказала она.

По замыслу организаторов, художники и артисты помогут гостям праздника создать карнавальные костюмы. 16 августа в Суздале состоятся мастер-классы, которые также будут открыты для зрителей. Среди участников фестиваля - артисты театра "Солу" (Санкт-Петербург), уличный театр "Легкие крылья" (Альметьевск), "Театр, имени которого нельзя называть" (Санкт-Петербург).

Как пояснила Полина Вахотина, местами для выступлений в дни фестиваля станут сразу несколько площадок в центре древнего города - территория Торговых рядов, а также возле Кремля и отелей. В программе будут как детские, так и взрослые представления, в том числе кукольные и драматические спектакли.

"Подготовка любого фестиваля в период пандемии - это определенный риск, но мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам собраться вместе. Тем более, что формат уличных представлений позволяет соблюдать дистанцию, и благодаря выступлениям в нескольких локациях удастся избежать скопления людей. Отклик участников и тех, кто собирается на праздник, говорит о том, что люди соскучились по театру", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль будет проводиться при поддержке администрации Владимирской области и Суздаля. 16 июля губернатор региона Владимир Сипягин подписал указ, разрешающий проведение ряда массовых мероприятий, в том числе спортивных - с численностью участников не более 1,5 тыс. человек при соблюдении мер предосторожности. Ранее организаторы приняли решение об отмене крупнейшего событийного мероприятия в Суздале - Дня огурца, который традиционно проходит в середине июля.

Теги
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