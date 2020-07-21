Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К. Об этом сообщает в пресс-службе компании Animaccord.

"Выход нового сезона "Маши и Медведя" на КиноПоиск HD является для нас особенным моментом, так как впервые мы покажем российской аудитории семейный анимационный мультсериал в новом формате 4К (Ultra HD - высокое разрешение). Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий", - рассказал CEO компании Animaccord Владимир Горбуля, чьи слова привели в пресс-службе.

Первые два эпизода проекта выйдут в онлайн-кинотеатре 30 июля. Серия "Большой поход" расскажет о приключениях героев по дороге к вулканам, "Что внутри?" станет наглядным пособием от Маши по конструированию техники. Новые эпизоды планируется выпускать раз в месяц.

Одновременно с пятым сезоном в онлайн-кинотеатре выйдет новый музыкальный проект студии Animaccord "Песенки для малышей". Главной героиней этого проекта также станет Маша: в каждой серии она будет петь развивающие мелодии, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.

Директор по контенту "КиноПоиск HD" Ольга Филипук отметила, что онлайн-кинотеатр уделяет много внимания работе с семейной аудиторией. "Нам важно, чтобы детский контент, который мы показываем, был не только популярным, но и качественным. "Маша и Медведь" сочетает в себе и то, и другое", - пояснила она.

В 2019 году мультсериалу "Маша и Медведь" исполнилось 10 лет. Мультфильм переведен на 39 языков, весной 2020 года американское исследовательское агентство Parrot Analytics включило проект в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире.