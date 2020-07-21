Единственный детский театр в Суздале начал показывать инклюзивные спектакли для детей

ВЛАДИМИР, 21 июля. /ТАСС/. Проект "Домашний театр Марьи Искусницы" начал показ инклюзивных спектаклей для детей с особенностями развития в Суздале на средства Фонда президентских грантов. До конца июля представления посетят около 400 человек, сообщила ТАСС во вторник руководитель театра Ксения Варнавская.

"Проект "Сказка творит чудеса", получивший президентский грант, нацелен на привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и их обычных сверстников к народному искусству, творчеству. Сейчас к нам приезжают дети, посещающие реабилитационные центры - у кого-то проблемы со здоровьем, кто-то из неблагополучных семей. Взаимодействие во время представления позволяет им лучше понять, принять друг друга", - рассказала она.

Проект реализуется на площадке усадьбы Марьи Искусницы в Суздале, которую начали создавать в 2015 году. Полуторачасовое представление включает в себя интерактивный спектакль, подвижные и музыкальные игры, мастер-классы по актерскому мастерству, общение с артистами. В рамках проекта запланировано 10 мероприятий, в каждом из которых примут участие около 40 человек.

"Педагоги и родители говорят о том, что дети после посещения усадьбы меняются на глазах, становятся добрее, и это, наверное, самый важный результат проекта", - добавила собеседница агентства.

Проект "Сказка творит чудеса" стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году, на его реализацию выделили 499,9 тыс. рублей. Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов.