Максим Диденко представит спектакль "Убегающая Аталанта"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Режиссер Максим Диденко представит в августе премьеру спектакля "Убегающая Аталанта". Постановка будет выпущена на платформе дополненной реальности IMMERSE, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Спектакль основан на книге средневекового алхимика Михаэля Майера. Зрителям будет представлена параллельная реальность мира Аталанты. Актеры, хореография и декорации будут показаны через камеру смартфона с помощью технологии дополненной реальности.

За хореографию в спектакле отвечает хореограф Мариинского театра Владимир Варнава. За музыку - композитор предыдущих работ Диденко - Иван Кушнир и Александр Карпов. Автором художественной составляющей стал Илья Старилов, видеохудожник театра "АХЕ", художник спектаклей Электротеатра "Станиславский" и Театра наций. Драматург - Евгений Мандельштам.

"Поскольку я сам очень люблю ходить пешком и открывать для себя потайные уголки города, мне очень захотелось поделиться этим экспириенсом со зрителем, провести зрителя по местам, которые очень важны лично для меня. Это путешествие - метафизическое, диалог микро и макрокосма, внутреннего пространства человека с внешним измерением города", - приводят слова Диденко в пресс-службе.

Приложение IMMERSE было специально разработано Евгением Мандельштамом и Микой Вайсманом (trinity.digital). "До конца июля будут идти технические прогоны спектакля, на них мы зовем специалистов из IT, театра, журналистов, а в августе представим спектакль-променад с пятью актами в дополненной реальности всем желающим. Спектакль будет проходить в районе Китай-города, посмотреть его сможет любой желающий - в одиночку, без группы, сохраняя все возможные дистанции", - цитируют Мандельштама в пресс-службе.

Планируется, что позднее спектакль "Убегающая Аталанта" пройдет в Санкт-Петербурге и других российских городах-миллионниках. На платформе IMMERSE также будут представлены другие AR-спектакли.