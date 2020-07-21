Онлайн-киношколу "КультPROсвет" для детей запустят в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арт-платформа московского продюсерского центра при столичном департаменте культуры и школа "Росатома" с 27 июля запустят бесплатную образовательную онлайн-киношколу "КультPROсвет". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Моспродюсера.

"Арт-платформа Моспродюсер и "Школа Росатома" запускают бесплатную образовательную досуговую программу для детей онлайн-киношколу "КультPROсвет". Для участия в проекте приглашаются дети из Москвы и Московской области в возрасте от 12 до 16 лет", - рассказали в пресс-службе.

По словам организаторов, подать заявку можно с 21 по 23 июля. Для этого необходимо выполнить творческое задание, загрузить свое видео в социальные сети и заполнить анкету на официальном сайте. Для всех участников онлайн-школы на платформе организаторы проведут кастинг.

"Смены лагеря пройдут с 27 июля по 18 августа. Каждая будет длиться семь дней. За это время дети узнают, как писать захватывающие сценарии. Также научаться снимать завораживающие ракурсы, монтировать и озвучивать", - пояснили в пресс-службе.

Победитель проекта примет участие в съемках в одном фильме с народной артисткой России Еленой Яковлевой. Также другие яркие участники смен будут награждены путевками в детские лагеря-партнеры проекта "Орленок" и "Артек" на 2021 год.

"Проект является значимым вкладом в развитие межкультурных отношений. Впервые за всю историю кинематографа будет создан международный творческий онлайн-продукт - фильм, соавторами которого станут дети из России и 17 стран Европы и Азии. Мы собрали состав экспертов, совместная работа с которыми, подарит будущим звездам кинематографа бесценный опыт работы в большом кино" - приводятся в сообщении слова руководителя арт-платформы Моспродюсер Дмитрия Бикбаева.