Театр на Таганке представит первый проект нового сезона "Репетиции" 9 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Театр на Таганке в новом 57-м сезоне представит зрителю проект "Репетиции", который начнется 9 августа. Об этом во вторник сообщил пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

"Театр открывается для зрителя творческим проектом "Репетиции", который пройдет на Малой сцене театра. В августе зрители смогут увидеть эскизы четырех спектаклей - "Белый шум" Галины Полищук, "Фандорин" Александра Созонова, "Кролики и удавы" Егора Матвеева и "Капитал" Надежды Кубалайт. Показ первого спектакля состоится 9 августа", - сказал он.

По словам пресс-атташе, идея создания проекта принадлежит директору театра Ирине Апексимовой. "Репетиции" представляют собой режиссерскую лабораторию, где на глазах у зрителей происходит зарождение будущих спектаклей.

Первый премьерный спектакль театр представит 25 и 26 сентября. Это будет постановка Дениса Азарова "Снегурочка" по пьесе Островского, ее показы пройдут на Основной сцене. Как уточнил Хлыстов, спектакль был полностью готов в марте 2020 года, но театр не смог выпустить премьеру из-за пандемии. Спектакль поднимает тему существовании истинной любви в современном мире. В постановке задействованы Дарья Авратинская, Александр Метелкин, Марфа Кольцова, Павел Комаров. На роль Мизгиря вместо ранее заявленного Семена Шкаликова будет введен Константин Крюков.

Театр открыл продажу билетов, рассадка осуществляется в "шахматном порядке". Зрительный зал будет заполнен наполовину.