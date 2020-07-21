В кинотеатре Garage Screen покажут хиты фестивалей и кино с пленки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Летний кинотеатр Garage Screen откроет сезон фестивальными хитами "Мартин Иден" Пьетро Марчелло, "Дни" Цая Минляна и "Женщина, которая убежала" Хон Сан Су, зрителей также ожидают показы картин с 35-миллиметровой пленки и редких авторских фильмов. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

"В созерцательных "Днях" Цай Минлян нащупывает новый визуальный язык, существующий уже по ту сторону кино и современного искусства. В "Мартине Идене" Пьетро Марчелло обращается к классическому кино XX века, обнаруживая в нем нерастраченную чувственность. А Хон Сан Су в "Женщине, которая убежала" подтверждает, что он является редким и едва ли не единственным сегодня автором, у которого нет и не может быть подражателей", - рассказал куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский, чьи слова привели в пресс-службе.

Фильмы "Дни" и "Женщина, которая убежала" в 2020 году участвовали в программе юбилейного Берлинале. Жюри международного смотра присудило Хон Сан Су приз за лучшую режиссерскую работу. Премьера картины "Мартин Иден" Пьетро Марчелло состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом году. Исполнитель главной роли Лука Маринелли стал обладателем "Кубка Вольпи" за лучшую мужскую роль.

Как рассказал Гусятинский, в этом году гостей летнего кинотеатра ожидают три новых рубрики. Картины, предназначенные для проекции с пленки, покажут в программе "Серебряные копии", в "Счастливых часах" представят авторское кино, в рубрике "Один раз увидеть" продемонстрируют фестивальные, документальные, экспериментальные фильмы, которые не планируется выпускать в широкий российский прокат.

Также кинотеатр приготовит совместные программы с актуальными российскими кинофестивалями, среди которых международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Все показы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами.

Летний кинотеатр откроется 1 августа, когда московские кинотеатры официально смогут возобновить работу. Сезон показов Garage Screen в этом году продлится до октября.