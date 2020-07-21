В Калининграде 24 июля откроется международный кинофестиваль "Балтийские дебюты"

КАЛИНИНГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты", который ежегодно проводится в Калининградской области, в этом году пройдет в онлайн-формате, в офлайн останутся только церемонии открытия и закрытия фестиваля. Картины конкурсной программы будут доступны зрителям в онлайн-кинотеатре ivi, сообщили в пресс-службе фестивальной дирекции Калининградской области во вторник.

"В этом году это будет онлайн-кинофестиваль, но с открытием и закрытие офлайн. Будет проходить фестиваль с 24 июля по 31 июля", - сообщил собеседник агентства.

Как уточняется в сообщении фестивальной дирекции Калининградской области, "Балтийский онлайн-дебют" начинается 24 июля в башне "Врангель", построенной в Калининграде. В онлайн-кинотеатре ivi будет проходить прямая трансляция церемонии открытия. В дни фестиваля 15 фильмов режиссеров Балтийского региона и Северной Европы будут доступны для зрителей в онлайн-кинотеатре ivi. Каждый зритель сможет стать членом жюри и принять участие в онлайн-голосовании, которое продлится с 24 по 30 июля.

В последний день фестиваля - 31 июля - подведут итоги и определят обладателя приза зрительских симпатий.

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске с 2004 года при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.