Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Актер Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Андрей Сиротин умер после долгой болезни на 35-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался", - сказала представитель театра.

Сиротин родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот". Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".