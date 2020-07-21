{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

Ему было 34 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Актер Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Андрей Сиротин умер после долгой болезни на 35-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался", - сказала представитель театра.

Сиротин родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот". Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".

Теги
Россия
В Калининграде 24 июля откроется международный кинофестиваль "Балтийские дебюты"
Трансляция всех фильмов, а также церемонии открытия, будет проходить в онлайн-кинотеатре ivi
Читать полностью