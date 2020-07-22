Выручка онлайн-торгов произведениями русского искусства Christie's превысила $4 млн

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Выручка онлайн-торгов произведениями русской живописи и предметами декоративно-прикладного искусства, проведенных аукционным домом Christie's, превысила £3,3 млн (больше $4,2 млн по текущему курсу). Результаты аукциона, проходившего с 1 по 21 июля, доступны на сайте Christie's.

Топ-лотами торгов стали картина передвижника Абрама Архипова (1862-1930) "Крестьянская девушка" и полотно художницы Парижской школы Веры Рохлиной (1896-1934) "Вид Тифлиса" (Vue de Tiflis, ок. 1919), написанное в стиле кубизма. Каждая из картин была продана за £250 тыс. ($320 тыс.).

За £87,5 тыс. ($110 тыс.) с молотка ушел "Натюрморт с гиацинтами, тюльпанами, мальвами и пионами" Леонида Пастернака (1862-1945) - отца поэта и прозаика Бориса Пастернака. Картина, написанная в 1935-1938 годах, лишь во второй раз выставляется на торги. В первый раз она была продана в 2008 году, а деньги от продажи были переданы в Фонд Пастернака в Оксфорде. В городе, где художник прожил последние шесть лет жизни, действует постоянная выставка, посвященная его жизни и творчеству.

Самым дорогим из проданных на онлайн-торгах произведений русского декоративно-прикладного искусства стало блюдо Государственного фарфорового завода в Петрограде с агитационным рисунком. Оно было приобретено за £150 тыс. ($190 тыс.) при оценочной стоимости в £25-38 тыс. ($32-48 тыс.).

В связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания, Christie's и другие аукционные дома переводят свои торги в режим онлайн. Не стали исключением и торги произведениями русского искусства, которые традиционно проходят в Лондоне два раза в год - в мае - июне и в ноябре - декабре. Наряду с Christie's, торги произведениями русского искусства организуют Sotheby's, Bonhams и MacDougall's.

Суммарная выручка последней недели "русских торгов", прошедшей в Лондоне осенью прошлого года, достигла £37,5 млн ($48,5 млн по курсу на тот момент).