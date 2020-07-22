Власти Камчатки направят более 83 млн рублей на ремонт школ искусств

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Музыкальную школу в городе Елизово и школу искусств в поселке Палана на Камчатке реконструируют за счет средств из полученной регионом дальневосточной субсидии - власти Камчатки планируют направить на это более 83 млн рублей, сообщается на сайте краевого правительства.

"Реконструкция позволит нам модернизировать здания детских школ и улучшить условия обучения творчески одаренных детей, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества обучающихся. Я уже знаю сложную ситуацию со школой искусств имени Кабалевского, ремонт которой идет уже шестой год. Подобные ситуации недопустимы. Понимаю, насколько ее ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями", - приводятся в сообщении слова врио губернатора региона Владимира Солодова.

На модернизацию школы имени Кабалевского в удаленном национальном поселке Палана из федерального бюджета выделено более 78,5 млн рублей, а на ремонт Елизовской детской музыкальной школы - более 5 млн рублей. Также на средства дальневосточной субсидии будут отремонтированы дороги в городах Камчатки, закуплено оборудование и проведен капитальный ремонт 16 медицинских учреждений, построены спортивные площадки.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2,4 млрд рублей субсидии, однако Солодову при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию поручил выделить регионам софинансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских музыкальных школ и школ искусств.