Театр на Малой Бронной откроется премьерой "Бульба. Пир" Александра Молочникова

"Будем начинать играть, скорее всего, со второй половины сентября. Будем начинать с премьеры Александра Молочникова "Бульба. Пир", потом пойдет моя премьера "Бесов" по Достоевскому, но как будет складываться ситуация с наполняемостью зала, мы пока не знаем", - сказал он.

Богомолов отметил, что в театре будут соблюдать распоряжение о наполняемости зала наполовину в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. "Конечно, при 50% зала играть печально и совершенно не хочется. Мы очень надеемся, что в сентябре уже появится возможность продавать зал на 100%. Мы ждем распоряжений. Пока спокойно начинаем репетировать и готовиться", - подчеркнул он.

В здании Театра на Малой Бронной в начале прошлого сезона начались ремонтные работы, которые планировалось завершить через полтора года. На это время труппа выступает в театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" и в Театральном центре "На Страстном". "Сейчас моя главная задача - довести ремонт до конца, переехать в отремонтированное здание уже с частично новым репертуаром. Конечно, многие планы были нарушены из-за этой пандемии, но мы их продолжим реализовывать в новом сезоне. Приняв штурвал, я сразу вошел в шторм. Это такой большой шторм, и моя задача сейчас - идеально его пройти, надеюсь, это удастся", - рассказал Богомолов.

По словам художественного руководителя театра, параллельно с ремонтом он продолжает выстраивать новую художественную жизнь, искать новое лицо театра. "Мы в процессе его создания. Оно идет и по линии обновления репертуара, и по линии обновления самого здания театра, и по кадровой линии, мы создали новый визуальный образ театра, запустили новый сайт, который сейчас тестируется. Работа в самом начале", - поделился режиссер.