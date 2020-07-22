Соведущим Трегуловой в фильме про Новую Третьяковку стал Хабенский

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер Константин Хабенский стал соведущим в фильме-экскурсии по Новой Третьяковке, который посвящен авангарду. Премьера проекта, речь в котором пойдет о девяти произведениях, в том числе о "Черном квадрате" Казимира Малевича, состоится 24 июля.

"24 июля в 19:00 мск на мультимедийном сервисе Okko выходит продолжение нашумевшего проекта Третьяковской галереи и Сбербанка - онлайн-экскурсий по музею в уникальном формате. В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу", - говорится в сообщении пресс-службы Okko.

Фильм, созданный кинокомпанией Team Films, будет доступен для всех зарегистрированных пользователей мультимедийного сервиса на сайте, а также в приложениях. Затем он пополнит библиотеку контента в рамках подписки "Оптимум". Трегулова рассказала ТАСС, что новый фильм будет короче первого - он длится не 70 минут, а 46. "И речь идет не об 11, как в первом фильме, а о девяти картинах русского авангарда", - уточнила собеседница агентства.

Начинается разговор с "Черного квадрата" Казимира Малевича. Также речь в фильме идет о таких работах, как "Композиция VII" Василия Кандинского, "Весна" Михаила Ларионова, "Натурщик" Владимира Татлина, "Москва" Аристарха Лентулова, "Портрет Евгении Ивановны Киркальди" Ильи Машкова, "Венчание" Марка Шагала, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина и "Композиция 64/85. Черное на черном" Александра Родченко.

Собеседница агентства отметила, что не обошлось без споров. "Это делало разговор гораздо более живым, с интригой и внутренней драматургией. Получилось столкновение иногда разных точек зрения, иногда вдруг схождение и абсолютное слияние в какой-то общей идее. Самое главное, что это все не было отрепетировано предварительно, а шло, как и в первом фильме, сплошной импровизацией", - рассказала Трегулова.

Она добавила, что общалась с музыкантом Сергеем Шнуровым до съемок первого фильма (в апреле вышла онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"), однако ее первый разговор с Хабенским состоялся в день съемок. "Мне кажется, свободу, импровизационность, которые были в первом фильме, удалось сохранить, во втором случае мы действительно играли без дублей. Мне каждый раз была неизвестна реакция Хабенского. Это был интересный диалог, где иногда точки зрения были просто крайне противоположные, а иногда мы начинали с противоположных точек зрения, а потом в какой-то момент сходились в абсолютном единении. Я говорила, предположим, об одной возможности интерпретации, при этом у меня в голове явственно как вторая возможность светилась некая догадка, которую тут же Хабенский вербализировал", - добавила она.

Наряд в духе авангарда

Тема разговора продиктовала и выбор одежды для ведущих. "Авторы фильма решили, что раз речь идет о 1900-1910 годах, то надо ведущих одеть так, чтобы была некая отсылка к этому времени, некая аллюзия на это время. И они мне описали, как будет одет Константин, они уже образ этот сформировали. И дали мне ориентиры, в какой цветовой гамме выбрать одежду. И уже когда я выбрала костюм и отправила им фотографию, чтобы показать, в чем приеду на съемку, я вдруг поняла, что это похоже на знаменитый портрет Зинаиды Гиппиус Льва Бакста", - рассказала генеральный директор галереи.

Для съемок второго фильма Трегулова выбрала наряд в черно-белом цвете - смокинг, узкие брюки, туфли и белую с пластроном рубашка с черными манжетами. "Мне кажется, это хорошо смотрится с учетом того, что первый разговор - о "Черном квадрате" - идет на черно-белой съемке", - отметила собеседница агентства.