"Jazzовые сезоны" пройдут в Горках Ленинских 22 и 23 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Певица Лариса Долина и лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев примут участие в VI Международном фестивале "Jazzовые сезоны", который пройдет 22 и 23 августа в подмосковном музее-заповеднике Горки Ленинские. Об этом сообщил в среду ТАСС художественный руководитель смотра саксофонист Игорь Бутман.

"Как хорошие артисты, Сергей Мазаев и Лариса Долина великолепно владеют всеми стилями современной музыки, в основе которой - джаз. Лариса Долина вообще много работала в джазе: в оркестре Анатолия Кролла, в оркестре Константина Орбеляна, имела собственную группу. Исполняя больше поп-музыку, они все равно остались верны джазу, его традициям. Мы очень рады, что эти любимые народом артисты выступят на джазовом фестивале в Горках Ленинских и раскроют свой талант для тех, кто еще не знаком с их джазовой историей", - отметил Бутман.

Сам Бутман и возглавляемый им Московский джазовый оркестр остаются бессменными хедлайнерами "Jazzовых сезонов". На сцену также выйдут Трио Олега Аккуратова, певица Fantine и ее группа, победитель Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока Евгений Побожий и его квартет, победители конкурса #StayHomeJazzChallenge - группа Plank’s’Tone и многие другие, сообщили в пресс-службе смотра.

Гостей фестиваля также ждут спортивные и творческие активности. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры Московской области.