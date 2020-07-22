Фильмы "Холоп" и "Лед 2" покажут на ежегодной акции "Ночь кино" 29 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Картины "Холоп" Клима Шипенко, "Лед 2" Жоры Крыжовникова и мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4" вошли в программу ежегодной акции "Ночь кино", которая пройдет 29 августа с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в Фонде кино в среду.

"Всероссийская ежегодная акция "Ночь кино", организаторами которой являются Министерство культуры России и Фонд кино, пройдет 29 августа. Начало - в 20:00 по местному времени. В программу этого года вошли анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4", один из самых популярных отечественных сиквелов "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко", - рассказали в фонде.

Показы картин пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Фонд кино предлагает организациям кинопоказа в субъектах РФ присоединиться к акции, которая способствует популяризации российского кинематографа. Кроме того, "Ночь кино" в этом году призвана помочь вернуть зрителей в кинотеатры.

В 2019 году акцию "Ночь кино" посетило рекордное количество человек - более 860 тыс. Акция ежегодно проходит в августе в разных городах России.

Всероссийская акция "Ночь кино" должна пройти в России в пятый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный.