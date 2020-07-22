Оригинал письма Солженицына IV съезду Союза писателей СССР выставили на аукцион

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Оригинал письма писателя Александра Солженицына IV съезду Союза писателей СССР от 16 мая 1967 года выставлен на благотворительные торги, которые состоятся 28 июля. Об этом сообщает в среду пресс-служба аукционного дома PIONER & Co.

"Один из самых известных документов эпохи - оригинал письма Александра Солженицына IV съезду Союза писателей СССР от 16 мая 1967 года будет выставлен на благотворительные торги 28 июля аукционным домом PIONER & Co", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что стартовая цена лота - 100 тыс. рублей.

Было около 200 экземпляров этого письма, которые писатель лично направил участникам съезда, членам Союза советских писателей, в редакции литературных газет и журналов. Представленный на аукционе экземпляр был адресован советскому писателю, руководителю московского отделения союза Сергею Смирнову и хранился в его семье. Лот предоставил журналист Константин Смирнов.

"Историю нашей страны можно изучать по учебникам, а можно - при помощи таких знаковых документов. По нашим сведениям, это письмо ни разу не выставлялось на российских аукционах, а тем более на благотворительных", - говорит Павел Морозов, основатель аукционного дома PIONER & Co.

Благотворительные торги пройдут в поддержку российской журналистки Елены Кузьменко, перенесшей коронавирус. Друзья и коллеги журналистки предоставили свои лоты. В их числе - писатели, поэты, журналисты, фотографы и художники: Виктория Токарева, Дмитрий Быков, Лариса Рубальская, Юрий Феклистов, Вера Павлова, Дмитрий Воденников, Андрей Налич, Константин Смирнов, Борис Минаев и другие.