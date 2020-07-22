Пиотровский заявил, что Эрмитаж после открытия в июле принимает по 1,7 тыс. человек в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж после возобновления работы экспозиций в середине июля принимает по 1,7 тыс. человек в день. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в видеоролике на официальном канале Эрмитажа на YouTube, подводя итоги первой недели работы в новых условиях.

В обычном режиме музей способен был принять единовременно до 7 тыс. человек.

"Эрмитаж работает уже неделю. Люди ходят исправно, соблюдая всю хореографию визита. В день бывает примерно 1 700 человек - в Главном комплексе и в Главном штабе. Маршруты соблюдаются - и некоторые люди умудряются пройти по одному маршруту несколько раз. Время это позволяет. Каждый из маршрутов составляет около 2,5 километров", - сказал Пиотровский.

Эрмитаж возобновил прием посетителей 15 июля после почти четырехмесячного перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Для визита в музей билеты можно приобрести онлайн только на определенные сеансы и маршруты. Время посещения Эрмитажа ограничивается двумя часами, маршруты проложены по кругу, чтобы избежать пересечения встречных потоков. Следить за временем, по словам Пиотровского, посетителям помогают старинные часы в экспозициях - все они исправны и заведены.

Пиотровский не исключил, что через неделю правила посещения Эрмитажа будут смягчены, если позволит обстановка и поведение гостей. "Через неделю мы объявим наши новые изменения - если все пойдет хорошо, то мы увеличим количество сеансов, и значительно больше людей сможет прийти в Эрмитаж. Пока количество посетителей, а главное, их поведение делает это возможным. Вход в музей будет каждые полчаса", - сообщил он.

Генеральный директор музея предостерег от покупки билетов не через сайт музея. По его словам, появилось много посредников, которые предлагают купить билеты в Эрмитаж за очень высокую цену. "Это дело каждого, платить ли большие деньги, но нужно смотреть внимательно на билет, можно получить билет на какие-то сеансы и даты, которых нет в Эрмитаже. Мы часто встречаемся с разными поддельными документами, поэтому будьте осторожны", - предупредил Пиотровский.