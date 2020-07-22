Театр "Современник" открыл продажу билетов на сентябрь

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" объявил о начале продажи билетов на сентябрь, их можно приобрести в кассах театра и на его официальном сайте. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе театра.

"С 22 июля в кассах театра и на официальном сайте после почти четырехмесячного перерыва вновь можно будет приобрести билеты, - сказала представитель пресс-службы. - В отличие от большинства своих коллег по цеху, в сентябре "Современник" не открывает новый сезон, а, напротив, закрывает старый. В течение месяца театр будет доигрывать спектакли прошлого, 64-го, сезона, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Новый сезон станет для театра 65-м по счету, его торжественное открытие по традиции намечено на 1 октября".

По ее словам, на сентябрь "Современник" подготовил для своих зрителей насыщенный репертуар. В нем премьерные спектакли соседствуют с постановками, пользующимися интересом публики уже далеко не первый сезон. "Это, прежде всего, легендарные "Три товарища", "Три сестры" и "Вишневый сад" Галины Волчек, спектакль "Враги. История любви" Евгения Арье с Чулпан Хаматовой, Аленой Бабенко и Сергеем Юшкевичем в главных ролях, ставшее хрестоматийным "Горе от ума" Римаса Туминаса", - перечислили в пресс-службе.

Там же отметили, что зрители вновь смогут посмотреть постановку Виктора Крамера "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским и Юрием Башметом. "А те, кто еще не успел побывать на премьерном спектакле "Папа" Евгения Арье, получат возможность насладиться актерским дуэтом Сергея Гармаша и Виктории Толстогановой уже 1 и 2 сентября". - подчеркнула представитель пресс-службы.

"Другая сцена "Современника" вернется к зрителю 6 сентября с премьерой одного из самых пронзительных текстов Геннадия Шпаликова "Девочка Надя, чего тебе надо?", - продолжила собеседница агентства. - Историю идейной и бескомпромиссной Нади Смолиной воплотил молодой режиссер Иван Комаров, эскиз спектакля был создан в рамках мультижанрового проекта "Поиск", инициированного младшим поколением "современниковцев". Также на Другой сцене в сентябре можно будет увидеть спектакль Егора Перегудова "Загадочное ночное убийство собаки" и сценическую версию знаменитого романа Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов", созданную Айдаром Заббаровым".

В сентябре, когда начнут играться спектакли, максимальная заполняемость зрительного зала составит 50%, поэтому количество билетов будет лимитировано. Также в целях профилактики распространения коронавируса на входе в театр будут работать специальные рамки, измеряющие температуру каждого гостя, а в общедоступных зонах зрители смогут воспользоваться антисептиками для обработки рук, отметили в пресс-службе "Современника".