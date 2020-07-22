Уличный мобильный кинотеатр откроют в одном из дворов Волжского

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Открытие уличного мобильного кинотеатра во дворе одной из многоэтажек города Волжского под Волгоградом состоится осенью этого года, этот проект инициативного бюджетирования наряду еще с 11 проектами благоустройства победил в общественном голосовании, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Конкурсный отбор прошли 12 проектов инициативного бюджетирования. 11 из них - это благоустройство дворовых территорий, создание на них детских площадок, игровых комплексов для подростков, установка новых скамеек, малых архитектурных форм. А вот жильцы многоэтажного дома № 75 по улице Карбышева проголосовали за установку в своем дворе мобильного уличного кинотеатра", - рассказала представитель мэрии Волжского.

Она уточнила, что к самой реализации проектов решено приступить в сентябре, "кинотеатр откроют уже осенью, остальные работы по другим проектам будут выполнены до 1 декабря, но это крайний срок, вполне возможно, их завершат раньше".

Волжский - второй после Волгограда по величине город региона, здесь проживает более 320 тыс. человек. Это также самый молодой город в Волгоградской области - в среду, 22 июля, он отмечает 66-ю годовщину со дня своего образования.

В администрации Волгоградской области ранее сообщали, что с 73 млн рублей в 2019 году до 107 млн рублей в 2020 году увеличено областное финансирование программы инициативного бюджетирования - это позволит реализовать почти вдвое больше проектов, чем годом ранее - с 90 до 166.

По данным властей региона, механизм поддержки местных инициатив применяется в Волгоградской области с 2019 года и уже стал популярным и востребованным у населения инструментом улучшения условий проживания, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Программа аккумулирует средства областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, она дает возможность привлечь дополнительные ресурсы в благоустройство и обновление инфраструктуры - отраслях, которые формируют комфортную городскую или сельскую среду.